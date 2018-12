Les ventes automobiles chutent au pays

Photo: David Zalubowski Associated Press

Toronto — Les ventes de véhicules automobiles légers ont chuté de 9,4 % en novembre par rapport à l’année dernière, a indiqué lundi la firme DesRosiers Automotive Consultants. Il s’agissait de leur neuvième recul mensuel en neuf mois. La société de conseil a précisé que 143 668 véhicules avaient été vendus au cours du mois, contre 158 653 un an auparavant. Les ventes de voitures automobiles ont chuté de 11,4 % et celles de véhicules utilitaires légers, de 8,7 %. Le marché montre un recul d’environ 44 000 véhicules automobiles jusqu’à présent par rapport à l’année dernière, a souligné DesRosiers. Il est ainsi presque certain que cette année sera la première depuis 2009 à ne pas connaître de croissance d’une année à l’autre.