Aphria perd près de 28% en Bourse

L’action du producteur de cannabis Aphria a chuté après que des vendeurs à découvert ont qualifié la société canadienne de « trou noir » et allégué que ses récentes acquisitions internationales totalisant 280 millions de dollars étaient « essentiellement sans valeur ».

Dans un rapport publié en ligne lundi, Quintessential Capital Management et Hindenburg Research ont affirmé que le producteur de Leamington, en Ontario, avait acquis des sociétés étrangères dans des pays comme la Jamaïque, l’Argentine et la Colombie à des prix « considérablement gonflés » et d’une manière qui, à son avis, profite à un groupe d’initiés.

« Aphria fait partie d’un stratagème orchestré par un réseau d’initiés pour détourner des fonds des actionnaires dans leurs propres poches », indique le rapport.

L’action d’Aphria a reculé lundi jusqu’à 7,38 $, une baisse de 29 %, à la Bourse de Toronto, pour finalement clôturer à 7,60 $, en recul de 27,7 %.

« Fausses et diffamatoires »

Quintessential et Hindenburg ont indiqué avoir une position à découvert sur le titre d’Aphria. Ce type d’opération permet aux investisseurs de toucher un profit lorsque la valeur d’une action diminue.

Aphria a qualifié les allégations de « fausses et de diffamatoires ». Le rapport est « une tentative malicieuse et égoïste de tirer profit de la manipulation du cours des actions d’Aphria aux dépens des actionnaires d’Aphria », a affirmé la société dans une déclaration ultérieure.

Une grande partie des allégations des vendeurs à découvert n’a pas encore été vérifiée de manière indépendante.