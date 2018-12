Le Qatar quittera l’OPEP pour se concentrer sur la production de gaz

Doha — Le Qatar a annoncé lundi qu’il quitterait le mois prochain l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), afin de se concentrer sur sa production de gaz, dont il est un des principaux exportateurs au monde. Le petit émirat est membre depuis 1961 de l’OPEP, organisation fondée un an plus tôt notamment sous l’impulsion de l’Arabie saoudite, qui domine ce cartel de 15 membres à ce jour. Cette décision, « technique et stratégique », n’a aucun rapport avec l’embargo imposé à Doha depuis la rupture des relations diplomatiques en 2017 avec l’Arabie saoudite et ses alliés, a argué Saad Al-Kaabi, à la tête de Qatar Petroleum. L’ex-premier ministre du Qatar, cheikh Hamad ben Jassem al-Thani, a toutefois, été très direct en affirmant sur Twitter que l’OPEP était « devenue inutile » et n’apportait « plus rien » à son pays. « Elle est seulement utilisée à des fins qui nuisent à nos intérêts nationaux. » Des analystes ont décrit une décision éminemment « politique » dans le contexte régional. « Nous n’avons pas beaucoup de potentiel [dans le pétrole], nous sommes très réalistes. Notre potentiel, c’est le gaz », a encore souligné M. Kaabi, par ailleurs à la tête de Qatar Petroleum. « Se concentrer sur quelque chose qui ne fait pas partie de votre coeur de métier et qui ne va vous rapporter aucun bénéfice à long terme n’est pas efficace », a-t-il fait valoir.