Nominations chez Jarislowsky, Fraser

Le conseil d’administration de Jarislowsky, Fraser a annoncé la nomination de G. Pierre Lapointe à titre de vice-président du conseil d’administration. Il continue d’occuper le poste de chef de la gestion privée de patrimoine. M. Lapointe s’est joint au cabinet de gestion en 1985. Pour sa part, Maxime Ménard a été nommé président et chef de la direction de Jarislowsky, Fraser. M. Ménard travaille pour la firme depuis 2003 et compte plus de vingt années d’expérience en commerce des valeurs mobilières. La firme, acquise par la Banque Scotia cette année, affiche près de 40 milliards de dollars d’actif sous gestion.