Investissement Québec dans H2O Innovation

Investissement Québec investit près de 2 millions dans le cadre d’un placement privé de 13 millions dans l’entreprise québécoise H2O Innovation. La société d’État est actionnaire de H2O Innovation depuis 2013. Ce placement privé permet à H2O Innovation de faire l’acquisition de l’entreprise américaine Hays Utility South Corporation, un fournisseur de services d’opération et de maintenance pour les systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées, situé au Texas. « La nouvelle acquisition viendra ainsi renforcer la présence de H2O dans ce domaine prometteur. H2O Innovation compte près de 600 employés, dispose de sites de production au Québec et aux États-Unis, et possède des bureaux de représentation au Canada, aux États-Unis et en Espagne », peut-on lire dans le communiqué.