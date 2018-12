Microsoft double Apple

Le pari de Microsoft sur des technologies comme l’infonuagique a porté ses fruits, puisque la société a dépassé Apple au chapitre de la valeur boursière. Les perspectives du fabricant de logiciels fondé par Bill Gates et Paul Allen semblaient sombres il y a quelques années à peine alors que la demande pour le système Windows était en chute libre, à l’instar des ventes d’ordinateurs personnels. Mais sous la gouverne du chef de la direction Satya Nadella, Microsoft a pris un nouvel élan en se tournant vers les logiciels, les services et l’infonuagique, ce qui a mené à la conclusion d’importants contrats à long terme avec des entreprises. Microsoft traverse une période de renaissance, éclipsant Facebook, Google, Amazon et les autres chouchous de la technologie de la dernière décennie. Au terme de la séance de vendredi, la valeur boursière de Microsoft était de 851 milliards $US, par rapport à 847 milliards $US pour Apple. Microsoft n’avait pas atteint ce niveau depuis le sommet de la bulle technologique au début des années 2000. Microsoft a pu rattraper Apple parce que cette dernière a vu son action chuter de 20 % en novembre, alors que le titre de Microsoft est demeuré stable. Mais le fait que Microsoft n’ait pas affiché de mauvaise performance au cours des dernières années témoigne du succès de son virage.