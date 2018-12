Zone euro: l’inflation ralentit, le chômage au plus bas

Bruxelles — L’inflation a ralenti dans la zone euro en novembre, tandis que le chômage est resté stable en octobre, au plus bas depuis presque dix ans, selon des chiffres diffusés vendredi par l’Office européen des statistiques. Dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, la hausse des prix s’est établie à 2 % en novembre, un chiffre conforme à l’objectif fixé par la BCE. En octobre, l’inflation dans la zone euro était de 2,2 %. L’inflation sous-jacente (hors énergie, produits alimentaires, boissons alcoolisées et tabac) a elle aussi ralenti en novembre, pour atteindre 1 %, contre 1,1 % en octobre. Eurostat a également communiqué vendredi les chiffres du chômage en octobre, qui est resté stable dans la zone euro à 8,1 % pour le quatrième mois consécutif, ce qui reste son niveau le plus bas depuis novembre 2008. Dans les 28 pays de l’Union européenne, le taux de chômage s’est établi à 6,7 % en octobre, stable par rapport à septembre.