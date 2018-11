La Royale déploie son conseiller-robot

Toronto — La Banque Royale du Canada (RBC) a déployé son service de conseiller-robot dans tout le Canada, alors que de plus en plus de consommateurs se tournent vers des options d’investissement numériques à moindre coût. Après avoir testé « RBC Investi-Clic » dans le cadre d’un projet pilote l’an dernier, l’institution financière a décidé d’offrir ce service à l’ensemble de ses clients. Cette plateforme a été développée afin de répondre aux besoins des clients qui désirent obtenir des conseils financiers en ligne, a expliqué Rebecca Peacock, directrice principale de la stratégie pour ce service. Le déploiement de cette nouvelle plateforme survient au moment où la concurrence entre les banques et les entreprises de technologies financières — également appelées fintech — s’intensifie. Récemment, la Banque TD a conclu un partenariat avec la firme américaine Hydrogen dans le but de mettre sur pied un service similaire à celui de la RBC. La Banque de Montréal avait été la première institution financière à déployer sa propre plateforme d’investissement en ligne, SmartFolio, en 2016. De son côté, le robot-conseiller Wealthsimple compte quelque 100 000 clients au Canada, aux États-Unis ainsi qu’au Royaume-Uni, et gère des actifs d’environ 2,5 milliards.