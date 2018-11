Nouveaux remboursements pour les victimes de Madoff

Photo: Stephen Chernin Getty images AFP

Washington — Les victimes de l’investisseur véreux Bernard Madoff, dont la pyramide financière s’est écroulée en 2008, ont commencé à recevoir de nouveaux remboursements, ce qui portera le total des restitutions à près de 2 milliards de dollars, a annoncé jeudi le ministère américain de la Justice. Un fonds, mis en place par le ministère pour recenser les plaintes des victimes et les dédommager, a entamé la distribution de 695,4 millions, qui viennent s’ajouter aux 504 millions restitués en avril et aux 772,5 millions versés en novembre 2017. Cette somme va être répartie entre 27 000 investisseurs floués dans le monde, précise le Ministère dans un communiqué. Le « fonds des victimes de Madfoff » a reçu au total quelque 65 000 plaintes, réparties dans 136 pays, et prévoit de restituer au total environ 4 milliards de dollars, soit 10 % des sommes initialement confiées à Bernard Madoff, qui purge actuellement une peine de 150 ans de prison. Le ministère de la Justice a rappelé jeudi que l’affaire Madoff constituait la « fraude de Ponzi » la plus importante jamais commise.