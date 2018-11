Solotech a fait l’acquisition de SSE Audio

Le fournisseur montréalais de matériel audiovisuel Solotech a fait l’acquisition de la britannique SSE Audio Group. La valeur de la transaction n’a pas été précisée. Le président et chef de la direction du Groupe Solotech, Martin Tremblay, a souligné que les deux entreprises collaboraient depuis des années. Il s’est dit persuadé que cette association profitera aux clients et permettra d’offrir de meilleurs services à plus grande échelle. Solotech fournit des solutions technologiques pour les installations sportives, culturelles, la radiodiffusion et les salles de conférence et de classe. Claridge, Desjardins Capital et Investissement Québec font partie de ses actionnaires. L’entreprise compte 1200 employés répartis dans 13 bureaux au Canada, aux États-Unis et en Europe.