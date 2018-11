Solide croissance de l’économie américaine

Washington — Le gouvernement Trump a confirmé mercredi une croissance solide de 3,5 % de l’économie américaine au troisième trimestre en dépit d’une consommation des ménages, traditionnelle locomotive de l’expansion, moins soutenue. « Avec cette seconde estimation, le paysage général de la croissance économique demeure inchangé », a commenté le département du Commerce, soulignant que les hausses des investissements non résidentiels et des stocks des entreprises avaient été effacées par des révisions en baisse de la consommation des ménages et des dépenses des États et des collectivités locales. Elle confirme le ralentissement par rapport au trimestre précédent, qui avait inscrit un plus haut en quatre ans à 4,2 %. Mais elle reste sur un rythme favorable pour satisfaire Donald Trump.