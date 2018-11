La croissance mondiale a ralenti plus que prévu

Washington — La croissance mondiale pourrait avoir faibli plus que prévu en raison notamment des tensions commerciales, a prévenu mercredi la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde. « Les données économiques récentes laissent entendre que les vents contraires pourraient avoir ralenti, plus que nous ne l’avions prévu, le rythme » de l’expansion de l’économie mondiale, estime-t-elle dans un blogue, soulignant que, « de manière surprenante, la croissance a été faible au troisième trimestre dans les économies émergentes, telles que la Chine, ainsi qu’en zone euro ». En octobre, l’institution de Washington a abaissé sa prévision de croissance pour 2018 et 2019, à 3,7 % contre 3,9 % précédemment, soulignant que les risques avaient commencé à se matérialiser.