Des syndiqués manifestent à Montréal pour dénoncer le lockout à ABI

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Quelques centaines de syndiqués ont manifesté devant le siège social d’Hydro-Québec mercredi matin pour défendre les travailleurs de l’Aluminerie de Bécancour qui sont en lockout depuis plus de dix mois. Les manifestants en soutien aux employés d’ABI ont ciblé la société d’État, car l’aluminerie continue d’être exploitée par des cadres en bénéficiant d’un tarif d’électricité préférentiel. « Les forces ne sont pas égales dans ce dossier-là ! » a tonné Alain Croteau, le directeur québécois du Syndicat des Métallos, qui représente les travailleurs d’ABI. « On va demander au gouvernement qu’il interdise ces contrats-là », a-t-il ajouté devant la foule. « On finance l’employeur qui » crisse « les travailleurs et les travailleuses dans la rue, et ça, ça [n’a] pas de bon sens », a lancé dans son discours le président de la FTQ, Daniel Boyer. Cet événement s’est tenu à deux jours de la date butoir fixée par le nouveau ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, qui, au début du mois, a mis sur pied un conseil de médiation en vue d’arriver à une entente d’ici le 30 novembre. Le lockout des 1030 travailleurs avait été décrété le 11 janvier dernier, au lendemain du rejet des offres patronales.