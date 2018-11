États-Unis: vers une pause de la Fed

Washington — La Fed pourrait envisager une pause dans la hausse de ses taux d’intérêt l’an prochain afin d’évaluer l’impact du resserrement monétaire. Les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ont été formulés dans le cadre d’une allocution à New York et ont été accueillis favorablement par les investisseurs. En faisant référence aux dernières hausses du taux directeur décrétées par la Fed, M. Powell a déclaré que le chemin n’était pas tracé d’avance en matière de politique monétaire. Au contraire, a-t-il ajouté, la Réserve fédérale analysera les plus récentes données économiques pour déterminer la vitesse à laquelle elle doit augmenter les taux et si elle doit agir. Le président a également suggéré que les taux d’intérêt semblaient être juste en dessous du niveau que la Fed qualifie de « neutre » — où ils ne doivent pas stimuler la croissance ni la freiner. Il s’agit d’un changement de ton par rapport au mois d’octobre, lorsque M. Powell avait indiqué que le taux directeur de la Réserve fédérale était bien en deçà de ce seuil.