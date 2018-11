GM pourrait quitter le Canada, craint Unifor

Ottawa — Le président du syndicat Unifor, Jerry Dias, estime qu’en décidant de fermer son usine de voitures à Oshawa, en Ontario, General Motors se dirige lentement mais sûrement vers un exode pur et simple du Canada. Unifor, plus important syndicat du secteur privé au Canada, représente les 2500 travailleurs de l’usine que le constructeur automobile américain prévoit de fermer d’ici la fin de 2019. Après avoir rencontré le premier ministre Justin Trudeau à Ottawa, mardi, M. Dias a rappelé que GM avait déjà transféré la production de cinq modèles de véhicules au Mexique et aux États-Unis ces dernières années. Si l’usine d’Oshawa ferme, a-t-il dit, il ne restera plus qu’une seule usine GM au Canada. M. Dias soutient que si GM cessait de fabriquer des véhicules au Canada, l’industrie des pièces automobiles serait dévastée, ce qui causerait de graves problèmes aux autres constructeurs automobiles. Le dirigeant d’Unifor croit que M. Trudeau doit travailler avec le président américain, Donald Trump, pour empêcher les emplois manufacturiers de migrer vers le Mexique. Le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président américain Donald Trump ont partagé mardi leur « déception » à l’égard de General Motors, se disant « inquiets » pour le sort des travailleurs touchés. Donald Trump a menacé de frapper au portefeuille General Motors. « Les États-Unis ont sauvé General Motors et voilà les REMERCIEMENTS que nous avons ! Nous examinons la suppression de toutes les subventions, y compris pour des voitures électriques », a-t-il tweeté.