La Caisse investit 200 millions dans Plusgrade

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé mardi une prise de participation, sous forme de capital-actions, totalisant 200 millions dans Plusgrade, présentée comme étant un leader mondial dans le domaine des solutions de surclassement pour le voyage. La transaction évalue Plusgrade à environ 600 millions. Cette transaction permettra à Plusgrade de poursuivre l’exécution de son plan d’expansion, qui vise notamment la pénétration de nouveaux marchés à l’international et l’élargissement de sa gamme de produits. « Depuis sa fondation à Montréal en 2009, Plusgrade est l’une des entreprises technologiques qui ont connu la plus forte croissance. Elle a d’ailleurs figuré au palmarès canadien Technologie Fast 50 de Deloitte en 2016 et 2017 », ajoute le communiqué. Plusgrade dispose d’une équipe répartie entre son siège social de Montréal et ses bureaux de New York et de Singapour.