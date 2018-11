Achat de nouveaux trains: Via Rail doit respecter le libre-échange, dit le ministre Garneau

Les traités de libre-échange avec l’Europe et les États-Unis ne permettent pas à Via Rail de favoriser Bombardier dans l’octroi de ses contrats, a expliqué le ministre des Transports, Marc Garneau, à l’entrée du conseil des ministres mardi.

La société d’État s’apprêterait à annoncer l’octroi d’un contrat d’un milliard de dollars à la multinationale allemande Siemens, selon La Presse+. Via Rail veut renouveler son parc de locomotives et de voitures pour le corridor ferroviaire entre Québec et Windsor, en Ontario.

Le ministre Garneau n’a pas confirmé cette information et a rappelé que le processus d’appel d’offres n’était pas terminé.

Via Rail avait déjà écarté en mars la possibilité d’exiger du contenu local dans son appel d’offres. La société a besoin de 32 nouveaux trains bidirectionnels écologiques pour maintenir sa capacité actuelle de 9100 sièges.

Bombardier Transport s’était montrée intéressée par ce contrat qui aurait pu fournir du travail durant quelques années à son usine de La Pocatière. L’entreprise a annoncé il y a un peu plus de deux semaines le licenciement de 5000 employés, dont 2500 au Québec.