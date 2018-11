Air Canada parachève l’acquisition d’Aéroplan

Air Canada a conclu une entente définitive avec Aimia afin de mettre la main sur le programme de fidélisation Aéroplan pour 450 millions en espèces. En vertu de l’entente annoncée lundi, le transporteur aérien prendra également en charge un passif d’environ 1,9 milliard en milles Aéroplan. En août, une entente de principe avait été annoncée pour la vente du programme. Air Canada a également annoncé des accords avec la banque TD, la banque CIBC ainsi que Visa, qui vont rester partenaires d’Aéroplan. La banque TD versera notamment 622 millions à la société aérienne et 308 millions de plus sur dix ans pour l’achat futur de points de fidélisation. La CIBC enverra 200 millions à Air Canada et versera 92 millions pour de futurs paiements mensuels liés aux milles Aéroplan. Visa fera également une contribution financière. Le chef de la direction d’Air Canada, Calin Rovinescu, a aussi confirmé que le programme de fidélisation du transporteur aérien serait déployé en 2020 et qu’il permettrait aux quelque cinq millions de membres d’Aéroplan de conserver leurs milles. Des analystes ont estimé qu’environ 1000 employés d’Aéroplan seraient transférés chez Air Canada si la transaction va de l’avant.