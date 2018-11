Ottawa et l’Ontario surpris et déçus de l’annonce de GM

Ayant appris la nouvelle dimanche seulement, le gouvernement canadien et celui de l’Ontario digèrent mal l’annonce de la fermeture de l’usine de General Motors à Oshawa, où travaillent plus de 2500 personnes, et affirment qu’ils mettront tout en oeuvre pour soutenir le personnel affecté.

« Ce sont des nouvelles très décevantes. J’ai parlé à la p.-d.g. de GM [Mary Barra] hier soir et au premier ministre [ontarien Doug] Ford ce matin », a affirmé le premier ministre Justin Trudeau à son entrée à la période de questions à la Chambre des communes lundi matin. « Et on est d’accord qu’on fera tout ce qu’on peut pour aider les travailleurs. »

L’usine, un des piliers de l’industrie manufacturière automobile ontarienne et du tissu industriel de la grande région torontoise, va fermer ses portes en décembre 2019 dans le cadre d’une restructuration mondiale qui met la table pour les prochaines années chez le constructeur.

Investisseur de longue date dans l’industrie, sous diverses formes, Ottawa veut s’assurer d’offrir aux travailleurs un maximum de soutien et de « défendre le secteur automobile », a dit le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains. Invité à dire comment Ottawa pouvait aider les employés visés, le ministre a dit que son gouvernement étudie « toutes les options ».

Restructuration mondiale

GM, qui comptait 8000 travailleurs à l’échelle canadienne avant l’annonce, compte aussi des établissements de fabrication à St. Catharines (moteurs) et à Ingersoll (l’Equinox de Chevrolet), en Ontario, de même qu’un centre de recherche et développement à Markham.

Ottawa et le gouvernement ontarien ont fourni une aide financière d’environ 10,8 milliards pour soutenir General Motors en 2009. Ils ont fini par récupérer un peu moins de 85 %, soit 9 milliards, plusieurs années plus tard.

La décision de GM semble sans appel. Le premier ministre ontarien, Doug Ford, a indiqué de son côté qu’il avait demandé à GM si l’Ontario pouvait faire quoi que ce soit pour éviter la fermeture de l’usine, prévue dans un an. L’entreprise lui a répondu « Non, rien », a-t-il dit en conférence de presse à la porte de son bureau à Toronto.

Selon le ministre Bains, Ottawa et GM discutent depuis « des mois » au sujet des perspectives d’avenir de l’usine d’Oshawa, mais l’entreprise n’a informé le gouvernement fédéral que dimanche au sujet de sa décision de fermer l’usine « dans le contexte d’une restructuration mondiale ».

Le ministre Bains a rappelé que le gouvernement Trudeau avait investi 389 millions dans 37 projets du secteur automobile depuis son élection en 2015.