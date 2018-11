GM ferme son usine d’Oshawa et quatre autres sites aux États-Unis

Ayant appris la nouvelle dimanche seulement, le gouvernement canadien et celui de l’Ontario digèrent mal l’annonce de la fermeture de l’usine de General Motors à Oshawa, où travaillent plus de 2500 personnes, et affirment qu’ils mettront tout en œuvre pour soutenir le personnel affecté.

« Nous ferons tout en notre pouvoir pour aider les familles visées à se remettre sur pied », a indiqué le premier ministre Justin Trudeau sur Twitter. « Hier, j’ai parlé à Mary Barra [la p.-d.g.] de GM pour lui exprimer ma profonde déception à l’égard de la fermeture de l’usine. »

Le géant américain de l’automobile General Motors a annoncé lundi l’abolition de 14 700 emplois en Amérique du Nord, soit 15 % de sa main-d’œuvre, ce qui mènerait à des économies de 6 milliards $US par année dès 2020.

L’entreprise, soutenue de manière très importante par les gouvernements lors de la crise de 2008-2009, dit qu’elle doit réagir à un marché en évolution et souhaite se concentrer davantage sur des véhicules moins énergivores, ce qui inclut un portefeuille de voitures électriques.

La fermeture de cinq usines est envisagée. Outre Oshawa, qui assemble notamment les modèles Impala de Chevrolet et le XTS de Cadillac, il s’agit d’usines d'assemblage situées à Détroit (Michigan) et à Warren (Ohio), de même que des établissements de fabrication de pièces à White Marsh (Maryland) et à Warren (Michigan).

Ottawa veut s’assurer d’offrir aux travailleurs un maximum de soutien et de « défendre le secteur automobile », a dit le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains. Invité à dire comment Ottawa pouvait aider les employés visés, le ministre a dit que son gouvernement étudie « toutes les options ».

GM, qui comptait 8000 travailleurs à l’échelle canadienne avant l’annonce, compte aussi des établissements de fabrication à St. Catharines et à Ingersoll, en Ontario, de même qu’un centre de recherche et développement à Markham.

Décision finale

La décision de GM semble sans appel. Le premier ministre ontarien Doug Ford a indiqué de son côté qu’il a demandé à GM si l’Ontario pouvait faire quoi que ce soit pour éviter la fermeture de l’usine, prévue dans un an. L’entreprise lui a répondu « Non, rien », a-t-il dit en conférence de presse à la porte de son bureau à Toronto.

Selon le ministre Bains, Ottawa et GM discutent depuis « des mois » au sujet des perspectives d’avenir de l’usine d’Oshawa mais l’entreprise n’a informé le gouvernement fédéral que dimanche au sujet de sa décision de fermer l’usine « dans le contexte d’une restructuration mondiale ».

D'autres détails suivront.