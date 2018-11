Bourse: Trump aurait blâmé son secrétaire au Trésor

Washington — Donald Trump a pris en grippe son secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, qu’il rend responsable du choix d’un président de la banque centrale dont la politique de hausse des taux pourrait menacer sa campagne présidentielle de 2020, affirmait vendredi le Wall Street Journal. Le président américain reproche aussi à son trésorier les turbulences sur les marchés boursiers et son scepticisme envers ses méthodes de choc en matière de relations commerciales, affirme le Wall Street Journal, citant des sources anonymes. Lors de conversations ces dernières semaines avec des conseillers, M. Trump s’est demandé s’il n’aurait pas dû nommer Jamie Dimon, le patron de la première banque des États-Unis, plutôt que M. Mnuchin, ex-banquier de Goldman Sachs, gestionnaire de fonds et producteur de films à grand succès. Le président Trump a dénoncé vendredi soir ces affirmations sur Twitter, mentionnant qu’il était «extrêmement heureux et fier du travail accompli» par M. Mnuchin.

Avec Le Devoir