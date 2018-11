Perte moindre pour Valener

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Valener a affiché vendredi une perte nette de 1,2 million au quatrième trimestre, de moindre ampleur que celle de 3,2 millions affichée un an plus tôt. Sur une base par action pour les trois mois clos le 30 septembre, la perte a été de 3 ¢, comparativement à 8 ¢ lors de la même période en 2017. Ces résultats seraient largement attribuables à la réduction de plus du tiers de la perte nette ajustée d’Énergir (anciennement Gaz Métro) pour le trimestre, à 3,4 millions. Le bénéfice net ajusté d’Énergir, lequel exclut des éléments d’ajustements ponctuels, s’est établi à 234,6 millions pour l’exercice 2018, en hausse par rapport à 228,3 millions pour l’exercice précédent.