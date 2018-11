Le rythme de l’inflation s’accentue

Ottawa — Le rythme de l’inflation s’est accentué sur une base annuelle le mois dernier pour s’établir à 2,4 %, principalement alimenté par la hausse des prix de l’essence, a annoncé vendredi Statistique Canada. L’inflation observée en octobre représente un bond important par rapport au taux de 2,2 % enregistré en septembre et propulse cet indice des prix à la consommation (IPC) un peu plus loin de la cible de 2 % de la Banque du Canada. La moyenne des trois indicateurs d’inflation de base de Statistique Canada, qui ne tient pas compte d’éléments plus volatils tels que les prix de l’essence, a légèrement augmenté, atteignant 2 % le mois dernier, en phase avec la cible de la Banque du Canada. La prochaine annonce sur les taux d’intérêt de la Banque du Canada est prévue le 5 décembre.