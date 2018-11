Nouveau chef pour Canderel

Le Groupe de sociétés Canderel a annoncé la nomination de Brett Miller au poste de chef de la direction. Il succède à Jonathan Wener, fondateur et chef de la direction du promoteur immobilier depuis 44 ans. M. Wener demeurera toutefois actif, à titre d’actionnaire principal et de président du conseil d’administration. M. Miller compte près de 30 années d’expérience internationale en immobilier et au sein d’entreprises ayant une gestion entrepreneuriale. Depuis 2012, il exerce la fonction de chef de la direction de JLL Canada, une des entreprises immobilières connaissant la plus forte croissance au Canada, selon le communiqué. Canderel est établi à Montréal et possède des bureaux régionaux à Ottawa, à Toronto, à Calgary, à Edmonton et à Vancouver. Son portefeuille de gestion comprend environ 23,2 millions de pieds carrés.