Postes Canada: Ottawa présente une loi spéciale de retour au travail

Après avoir laissé planer la menace au cours des derniers jours, le gouvernement Trudeau est passé aux actes jeudi en présentant un projet de loi spéciale pour éventuellement contraindre les dizaines de milliers d’employés de Postes Canada à retourner au travail.

Les services fournis par la société d’État, surtout pendant la période très achalandée qu’est le temps des Fêtes, sont d’une « importance vitale aux citoyens et aux entreprises », a dit la ministre du Travail, Patty Hejdu, à la Chambre des communes.

« Les grèves durent depuis maintenant cinq semaines », a ajouté Mme Hejdu. « Postes Canada a affirmé que des délais de livraison de colis et de courrier sont à prévoir jusqu’en 2019 en raison ces grèves tournantes. […] Si ça continuait pendant les Fêtes, il en résulterait des pertes d’emplois et moins d’heures de travail pour les Canadiens qui comptent sur ces revenus supplémentaires pour joindre les deux bouts. »

Cela dit, a indiqué la ministre, car « nous croyons toujours que Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes peuvent trouver un terrain d’entente ».

Postes Canada et le STTP négocient depuis des mois pour renouveler les conventions collectives de quelque 8000 employés ruraux et 42 000 employés en milieu urbain. Ottawa a renouvelé plus tôt cette semaine le mandat du médiateur spécial, Morton Mitchnick.

Le STTP a salué le retour du médiateur mercredi, mais a affirmé que « la quantité de courrier accumulé a été grandement exagérée ». « Il n’y a rien dans les propositions de Postes Canada qui constitue une solution à court terme à la surcharge de travail et à l’inégalité. Rien qui permettrait de réduire le fardeau excessif qui vous est imposé tous les jours, et rien pour assurer aux [employés ruraux] le paiement de toutes les heures travaillées », a-t-il par ailleurs écrit à ses membres.

