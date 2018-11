AEUMC: des sénateurs pressent Donald Trump

Washington — Un groupe de sénateurs américains presse le président Donald Trump d’accélérer la rédaction du texte définitif de l’Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC) afin que le Congrès puisse voter sur son adoption avant la fin de l’année. Les 12 sénateurs républicains, dont Pat Toomey de la Pennsylvanie, Lamar Alexander du Tennessee et Jeff Flake de l’Arizona, ont prévenu le président que l’approbation du pacte commercial serait plus difficile l’an prochain avec la prise de contrôle de la Chambre des représentants par les démocrates. Depuis, un certain nombre de représentants démocrates, dont l’influente Nancy Pelosi, ont indiqué qu’ils souhaitaient voir des mécanismes de mise en oeuvre renforcés concernant les clauses sur la main-d’oeuvre et sur l’environnement avant de ratifier l’AEUMC.