Les enchères GES rapportent 220 millions

Le ministère de l’Environnement du Québec a publié les résultats de la vente aux enchères d’unités GES sur le marché du carbone Québec-Californie tenue le 14 novembre dernier. Ainsi, plus de 78,8 millions d’unités d’émission du millésime présent se sont écoulées à un prix de 20,27 $, et 9,4 millions d’unités d’émission du millésime 2021 ont trouvé preneur au prix de 20,30 $. La vente a généré des revenus bruts de l’ordre de 220 millions pour le Québec, qui seront versés au Fonds vert pour financer les mesures du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. « Jusqu’à présent, le marché du carbone a généré des revenus de plus de 2,8 milliards pour le Québec », peut-on lire dans le communiqué. La prochaine vente aux enchères aura lieu le mercredi 20 février 2019.