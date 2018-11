IKEA se réorganise

Stockholm — IKEA a annoncé mercredi vouloir supprimer 7500 postes dans le monde d’ici 2020, dont 150 au Canada, principalement dans le secteur administratif, pour se concentrer sur le commerce en ligne et se développer dans les centres-villes. Les suppressions d’emplois concernent près de 5 % des effectifs d’Ingka Holding, la maison mère d’IKEA Group et la plus grande franchise mondiale de l’entreprise avec 367 magasins présents dans 30 pays et comptant 160 000 employés. L’ensemble des marchés est concerné, mais les activités des magasins et les unités de distribution ne seront pas touchées, a-t-il assuré. IKEA, via Ingka, va en parallèle embaucher d’ici deux ans 11 500 personnes pour répondre aux ventes numériques et à l’ouverture d’une trentaine de points de vente.