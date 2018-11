L'aide aux médias est presque là

Les médias canadiens attendaient l’aide du gouvernement fédéral depuis longtemps. La promesse est arrivée, mercredi. La mise à jour économique des libéraux annonce une série de crédits d’impôt : pour les dons qui seront versés aux médias sans but lucratif, pour éponger leurs coûts de main-d’oeuvre, et même pour alléger le prix de leurs abonnements numériques.

Les dernières années ont été difficiles, reconnaît le gouvernement de Justin Trudeau. Nombre de publications de presse ont dû fermer leurs portes ou couper des centaines de postes. « Les Canadiens ont le droit de pouvoir consulter un vaste éventail de sources d’informations indépendantes et de confiance, et le gouvernement a la responsabilité de s’assurer qu’ils ont accès à de telles sources d’information », stipule l’énoncé économique présenté mercredi.

Pour ce faire, le fédéral consentira 595 millions de dollars au cours des cinq prochaines années.

Deux demandes récompensées

Le gouvernement répond ainsi à certaines demandes de la Fédération nationale des communications et de plusieurs éditeurs de presse, dont Le Devoir.

Les citoyens qui verseront un don à un organisme de journalisme à but non lucratif pourront d’abord bientôt avoir droit à un crédit d’impôt. Car les médias qui se seront transformés en OBNL auront désormais le droit d’émettre des reçus de dons. Les sociétés pourront elles aussi en bénéficier. Ce qui fait que Power Corporation par exemple pourrait éponger une partie d’un don qu’elle offrirait à son ancienne entité La Presse +.

Un nouveau crédit d’impôt remboursable sera en outre créé pour les coûts de main-d’oeuvre liés à la production de contenu d’information. Tant les organismes à but lucratif que ceux à but non lucratif pourront s’en prévaloir. La Fédération nationale des communications réclamait un tel crédit de 35% sur les dépenses salariales des entreprises de presse.

Le gouvernement mettra sur pieds un comité d’experts indépendants — formé de journalistes et de membres de l’industrie de la presse —, qui sera responsable d’établir les critères de qualification à ces nouveaux crédits.

Le second risque d’être plus simple à définir, de l’aveu du bureau du ministre des Finances. Le premier pourrait être plus complexe, explique-t-on en coulisse, car diverses structures pourraient se créer dans l’industrie. Le Globe and Mail, par exemple, songe à mettre sur pieds une fondation sans but lucratif qui financerait du journalisme d’enquête, mais celui-ci serait publié dans les pages du quotidien qui, lui, demeure à but lucratif.

Détails à venir

Les mesures devraient être davantage détaillées dans le budget du printemps prochain. Le gouvernement y précisera leur date d’entrée en vigueur, la hauteur des crédits et la part que chacun représentera par rapport aux 595 millions $ budgétés. Cette somme pourrait d’ailleurs être revue à la hausse, de l’aveu du bureau du ministre Bill Morneau, si les crédits d’impôt s’avèrent plus populaires que prévu et que les Canadiens sont plus nombreux à verser des dons à leur média préféré.

Un troisième crédit d’impôt de 15% —non remboursable, et temporaire celui-ci— s’appliquera aux abonnements de lecteurs de journaux numériques.

L’industrie médiatique réclame depuis plus d’un an une aide urgente d’Ottawa. Les projections du gouvernement prévoient que les frais de cette aide aux médias ne se fassent réellement sentir qu’à compter de 2020.

Le ministre Morneau a fait valoir qu’il reconnaissait la nécessité d’agir, mais qu’il voulait prendre son temps afin de s’assurer que ce soit fait de façon indépendante en consultant des experts externes.

Le Parti conservateur s’était déjà mis à critiquer depuis une semaine cette aide aux médias, qui était attendue mercredi. Les conservateurs accusent les libéraux de s’acheter ainsi une couverture médiatique plus favorable pour l’élection de 2019. « Quelqu’un peut le dire, mais ça ne veut pas dire que c’est la vérité », a rétorqué le ministre Morneau, en arguant que la presse s’est à la fois montrée critique à l’endroit des libéraux et des conservateurs au fil des derniers 150 ans.

Les médias québécois demandaient en outre que le fédéral s’engage à diriger ses propres publicités vers les médias canadiens avant tout; que les quotidiens et les hebdomadaires aient accès au Fonds du Canada pour les périodiques; et qu’un fonds soit destiné à la pérennité de la production d’information.

Du contenu local et francophone

L’énoncé économique du ministre Morneau détaille en outre l’aide qui avait été promise aux médias locaux dans son dernier budget. Les 50 millions $ consentis sur cinq ans serviront donc à appuyer « davantage les organismes indépendants et à but non lucratif qui créent du contenu d’information », stipule le document — sans toutefois préciser que ce seront des organismes médiatiques. Là encore, le ministère des Finances affirme que les critères pour se qualifier à cette aide seront dévoilés à une date ultérieure. Le contenu ainsi financé serait ensuite offert gratuitement aux médias locaux.

Le gouvernement promet enfin de lancer une plateforme numérique de contenu francophone, qui sera alimentée par les réseaux membres du groupe TV5 Monde. Celle-ci deviendrait un genre de point de chute du web où les internautes pourraient retrouver toutes sortes de contenu en français.