George Weston ralentit sa transformation

George Weston met la pédale douce sur son plan de transformation pluriannuel, ses activités de boulangerie ayant continué à décevoir au plus récent trimestre. Les ventes de Weston Foods ont reculé à 630 millions au troisième trimestre clos le 6 octobre, en baisse de 38 millions, ou 5,7 %, par rapport à la même période en 2017. La baisse provenait principalement de la perte de certains clients importants. « Nous avons terminé une année de notre plan ambitieux et les résultats sont mitigés », a estimé Galen Weston, le chef de la direction de l’entreprise. La société a pris des mesures pour ralentir le programme, a-t-il précisé, en particulier là où l’impact est le plus important pour les clients, puisque le service à la clientèle a récemment fait défaut. Le bénéfice de George Weston s’est établi à 51 millions, soit 40 ¢ par action, pour le troisième trimestre, ce qui se comparait à un bénéfice de 420 millions, soit 3,25 $ par action, pour la même période un an plus tôt. Ses revenus ont atteint 14,86 milliards, en regard de 14,64 milliards au même trimestre de l’année précédente. Sur une base ajustée, George Weston a affiché un bénéfice de 288 millions, ou 2,25 $ par action, contre 277 millions, ou 2,14 $ par action, il y a un an. George Weston a également augmenté son dividende trimestriel de 2,5 ¢, pour le porter à 51,5 ¢ par action ordinaire.