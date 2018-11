Wall Street efface ses gains de l’année

Photo: Mark Lennihan Associated Press

New York — Wall Street a chuté mardi à la clôture, déstabilisée à nouveau par la fébrilité entourant le géant technologique Apple et par un plongeon des sociétés pétrolières après une dégringolade de plus de 6 % des cours du brut. Selon les résultats définitifs à la clôture, le Dow Jones a lâché 2,2 %, à 24 465,64 points. Le Nasdaq a cédé 1,7 %, à 6908,82 points. L’indice élargi S&P 500 a abandonné 1,8 %, à 2641,89 points. Le Dow Jones et le S&P 500 ont terminé sous leur niveau du début d’année, le Nasdaq ayant réussi à se maintenir juste au-dessus. Frappés par la crainte d’un pétrole trop abondant, les cours du brut ont plongé de plus de 6 % et entraîné dans leur baisse les sociétés liées à cette industrie. Les trois principaux indices de Wall Street ont également été affaiblis par la poursuite de la chute d’un de leurs principaux membres, Apple, qui a perdu 4,8 % mardi, et 23,7 % depuis son record début octobre. Depuis la publication de ses résultats trimestriels début novembre, assortis de prévisions jugées décevantes, le fabricant de l’iPhone est acculé par une succession de notes d’analystes revoyant à la baisse leurs prévisions concernant les ventes du téléphone emblématique de la marque ou son cours en Bourse dans les semaines ou mois à venir.