Marche pour l’agroalimentaire au centre-ville de Montréal

Précédées par un premier groupe de manifestants poussant des chariots d’épicerie, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Montréal dimanche pour exprimer leur appui au secteur agricole, visé par des concessions lors des derniers accords de libre-échange, et à la consommation de produits alimentaires québécois.

Organisée par l’Union des producteurs agricoles (UPA), la manifestation baptisée « Garde-manger en danger » a réuni ses membres mais aussi des députés, des gens de l’industrie de la transformation, des groupes de consommateurs et des représentants du monde syndical. Au total, environ 5000 personnes ont marché, selon les organisateurs.

Le président de l’UPA, Marcel Groleau, a affirmé en guise de préambule qu’il faut cesser de «négocier des ententes commerciales au détriment» du secteur agricole. «On veut aussi que les produits alimentaires importés rencontrent les normes qu’on exige aux agriculteurs, aux transformateurs et à toute l’industrie alimentaire québécoise.»

Les derniers mois ont été marqués par la signature de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), successeur de l’ALENA, un chapitre qui a soulevé l’indignation du secteur agricole en raison des concessions faites dans certains secteurs, dont le lait et ses 5500 fermes québécoises. Les oeufs et la volaille sont aussi visés.

De plus, selon l’UPA, à l’instar des ententes commerciales précédentes, le gouvernement canadien n’a imposé aucune exigence sur les aliments importés, même si « les normes sanitaires, sociales et environnementales au Québec et au Canada sont parmi les plus sévères au monde ». Au final, le secteur agricole est donc « fortement » désavantagé, affirme-t-elle.

Concessions et pertes

L’AEUMC a prévu que le Canada va céder 3,59 % du marché laitiers aux Américains, une brèche que l’industrie canadienne estime inacceptable dans la mesure où deux autres accords, celui avec l’Europe et le Partenariat transpacifique, ont aussi prévu des ouvertures.

« On sait très bien que le gouvernement américain visait l’élimination de la gestion de l’offre. Ce qu’on a fait dans cet accord, c’est protéger la gestion de l’offre pour les générations futures parce que c’est un système qui fonctionne », s’est défendu le premier ministre Justin Trudeau le 1er octobre en présentant l’AEUMC.

Pour compenser les pertes découlant de l’Accord économique et commercial global (AECG) avec l’Europe, Ottawa a offert à la fin de 2016 un appui financier sous forme d’aide à l’investissement (250 millions) et de diversification des marchés (100 millions).

Pour la suite des choses, un désaccord semble toutefois persister entre les gouvernements du Québec et du Canada. Si Québec estime que le fédéral devrait compenser les pertes découlant des trois derniers accords Ottawa ne veut discuter que des deux plus récents, selon ce qu’a rapporté Le Devoir le 31 octobre.