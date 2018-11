BlackBerry achète une firme de cybersécurité

Waterloo — BlackBerry a annoncé vendredi l’acquisition d’une firme californienne d’intelligence artificielle et de cybersécurité pour 1,4 milliard $US. L’acquisition de Cylance devrait être menée à bien en février 2019, après l’obtention des autorisations réglementaires. BlackBerry affirme que Cylance est un pionnier de l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la science algorithmique et de l’apprentissage machine dans le domaine de la cybersécurité. Cylance fonctionnera de manière indépendante au sein de BlackBerry.