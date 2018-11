McGill lance sa nouvelle école de gestion

L’Université McGill a procédé vendredi au lancement de sa nouvelle école de gestion spécialisée dans le commerce de détail. L’Université avait annoncé la création de l’école en mai 2017, appuyée par un don de 25 millions versé par la fondation de la famille d’Aldo Bensadoun, fondateur du Groupe Aldo. Depuis, d’autres entreprises ont apporté leur aide au projet, et un montant total de 7,5 millions supplémentaires a été recueilli. En plus de ces nouveaux dons, quelques sociétés se sont manifestées pour s’associer à l’École Bensadoun de commerce au détail (EBCD) à des fins de recherche, de formation et de recrutement. L’EBCD assurera la formation de dirigeants du secteur du commerce au détail, mais la recherche représentera aussi une des composantes majeures de sa mission.