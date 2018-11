Postes Canada demande de suspendre les livraisons depuis l’étranger

Ottawa — Postes Canada a demandé à ses partenaires internationaux de suspendre leurs livraisons au Canada, alors que la société de la Couronne croule sous les retards en raison du conflit de travail avec ses employés. La société a affirmé vendredi que ses clients à l’intérieur du pays étaient également affectés par les retards de livraison, alors que les grèves tournantes qui ont commencé le 22 octobre continuent de plus belle au pays. La Royal Mail du Royaume-Uni a annoncé à ses clients institutionnels qu’elle retiendrait tout envoi destiné au Canada « jusqu’à nouvel ordre ». L’avis indique que cette mesure ne touche pas seulement le Royaume-Uni, « mais tous les services postaux internationaux ». Une annonce semblable a été effectuée par la Hongkong Post. Le géant eBay dit avoir reçu une directive de la China Post selon laquelle elle suspendait ses livraisons. Postes Canada a déposé mercredi une offre d’une durée limitée dans l’espoir de s’entendre avec les 42 000 facteurs urbains et 8000 facteurs ruraux et suburbains. Le contrat proposé, d’une valeur d’environ 650 millions selon Postes Canada, comprend des augmentations salariales de 2 % par année et une prime à la signature allant jusqu’à 1000 $ par employé. Il contient également de nouvelles dispositions de sécurité d’emploi, notamment pour les facteurs ruraux et suburbains qui ont dénoncé leur précarité, ainsi qu’un fonds de santé et sécurité de 10 millions. Le syndicat a salué ces avancées, mais a jugé qu’elles n’étaient pas suffisantes pour mettre fin aux grèves.