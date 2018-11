Quel est l’impact d’un appel au boycottage?

Les réflexions à voix haute du premier ministre François Legault à l’annonce de la fermeture des activités de Sico au Québec ramènent à l’avant-plan une idée récurrente, celle du boycottage d’une entreprise soudainement impopulaire. Mais elles soulèvent aussi une question : quel impact un appel à l’action peut-il avoir ?

« Il y a des crises qui peuvent avoir beaucoup d’impacts sur les entreprises, sur leur valeur boursière, leur image, leur chiffre d’affaires, mais c’est rarement pour des raisons politiques et sociales », dit Yany Grégoire, titulaire de la Chaire en commerce Omer DeSerres à HEC Montréal, où il compte parmi ses spécialités les échecs et crises de produits et services. Cela dit, puisque c’est le premier ministre lui-même qui en parle, ça pourrait quand même « affecter la marque ».

« Les crises, généralement, vont venir du produit ou du service reçu. Ce qui vient vraiment influencer ce que les gens achètent, de manière générale, c’est “est-ce que le produit est bon ?” et “est-ce que le prix est bien ?” », ajoute M. Grégoire. Des considérations de santé et de sécurité peuvent également figurer dans les causes susceptibles d’entraîner des conséquences négatives pour une entreprise.

Exemples du passé

Les campagnes ne sont pas légion. Un des plus récents exemples d’appel au boycottage est celui organisé par les sections locales d’Unifor pour dénoncer la fermeture de l’usine de MABE en 2014 dans l’est de Montréal, où étaient fabriqués des électroménagers. Une résolution a par la suite été reprise par la FTQ, visant notamment les marques Hotpoint et GE. Lors de l’annonce de la fermeture, en 2012, le premier ministre Jean Charest avait réitéré sa confiance à l’égard du secteur manufacturier tout en disant que Québec appuierait les travailleurs.

Quand Wal-Mart a fermé son magasin de Jonquière en plein contexte de syndicalisation, en 2005, le vent d’indignation qui a suivi a soulevé l’idée d’un boycottage chez certains consommateurs, mais les autorités syndicales ont rapidement signalé qu’elles ne soutenaient pas ce projet. « Nous voulons nous assurer que ce gouvernement fera respecter les lois du travail. Il doit nommer un arbitre rapidement », a dit le président de la FTQ à l’époque, Henri Massé. « Quant à une campagne de boycottage, ce n’est pas l’envie qui manque, mais il faut mettre ça de côté pour l’instant. » Il craignait alors que Wal-Mart prenne une telle campagne comme exemple pour critiquer le milieu syndical auprès des employés.

« On barre Cadbury »

Un exemple particulièrement frappant, plus lointain, est celui de Cadbury, qui a annoncé à l’été 1978 son intention de fermer l’usine montréalaise le 15 novembre de la même année, deux ans après l’élection du Parti québécois. Le geste allait jeter 500 personnes sur le trottoir. Le but : déménager la production en Ontario. La campagne, baptisée « On barre Cadbury », s’est notamment traduite par l’absence de son chocolat à l’Assemblée nationale. Les efforts visaient aussi les produits Welch’s et Schweppes.

Malgré la main tendue des gouvernements, l’usine a quand même fermé ses portes. Un mois après la fermeture, le président de la CSN, Norbert Rodrigue, a affirmé que la compagnie avait vu ses parts de marché reculer de 40 % au Québec. « Une multinationale comme Cadbury ne peut s’attribuer le privilège de créer volontairement 500 chômeurs pour remédier à ses mauvaises décisions administratives, en déménageant hors du Québec une usine construite avec les sueurs des travailleurs québécois », avait déclaré M. Rodrigue dans les pages du Devoir.