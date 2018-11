Walmart affiche des ventes robustes

Photo: Gene J. Puskar Associated Press

New York — Le colosse américain de la vente au détail Walmart a fait part jeudi de ventes robustes dans ses magasins comparables et en ligne au troisième trimestre. Les ventes des magasins comparables se sont améliorées de 3,4 % aux États-Unis. Le nombre de clients était en hausse de 1,2 % et le nombre de transactions, de 2,2 % Les ventes trimestrielles en ligne ont bondi de 43 % aux États-Unis. Le bénéfice de Walmart s’est chiffré à 1,71 milliard $US, soit 58 ¢US par action. Son bénéfice ajusté s’est établi à 1,08 $US par action. Ses revenus ont atteint 124,89 milliards. Le titre de Walmart est en hausse de 3 % depuis le début de l’année et de 11 % sur douze mois.