Les ventes de logements ont reculé de 1,6%

Ottawa — Les ventes d’habitations au Canada sur le système inter-agence ont diminué de 1,6 % en octobre par rapport au mois de septembre, alors que le nombre de transactions a diminué dans plus de la moitié des marchés locaux, principalement à Montréal, à Edmonton et dans la région d’Hamilton-Burlington, en Ontario. En comparaison avec les chiffres d’octobre 2017, les ventes ont chuté de 3,7 % le mois dernier. Le prix moyen d’une maison vendue le mois dernier avait chuté de 1,5 % par rapport à 12 mois plus tôt, pour s’établir à 496 800 $. En excluant les régions du Grand Toronto et du Grand Vancouver, deux des marchés les plus chers du pays, le prix moyen d’une maison vendue s’est chiffré à un peu moins de 383 000 $. Le nombre de nouvelles inscriptions à la vente a également diminué de 1,1 %.