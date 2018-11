Amazon occupe la moitié du commerce en ligne

New York — Le géant Amazon devrait réaliser près de la moitié du chiffre d’affaires du commerce en ligne aux États-Unis (48 %), selon une estimation publiée jeudi par le cabinet spécialisé eMarketer, soit plus de 250 milliards de dollars. Avec une croissance prévue de 29 % par rapport à 2017, le groupe de Seattle croît plus rapidement que le commerce en ligne globalement (16 %), ce qui explique que sa part de marché devrait passer de 43,1 % à 48 %. En 2018, Amazon aura creusé l’écart, déjà colossal, sur son plus proche poursuivant, eBay, dont la part de marché devrait passer, selon eMarketer, de 7,6 % à 7,2 %. En troisième position se hisse le géant du commerce physique de détail, Walmart, dont la part de marché est passée de 3,3 % à 4 %, et qui devance désormais Apple (3,9 %), qui était troisième en 2017.