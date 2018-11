Coupes chez Sico au Québec

Les 150 travailleurs québécois du fabricant de peinture Sico vont perdre leur emploi. La compagnie mère américaine, PPG Industries, entend procéder à la fermeture de son usine de production de Beauport, à Québec, et de son entrepôt à Longueuil, en septembre prochain. La production sera transférée en Ontario. « Encore une fois, nous sommes témoins d’une compagnie qui préfère engranger les profits pour ses actionnaires », a dénoncé Louis Bégin, président de la Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN). Pour sa part, le président de la CSN, Jacques Létourneau, interpelle le premier ministre François Legault et son nationalisme québécois évoqué lors de la campagne électorale. « Après Lowe’s qui ferme une trentaine de magasins RONA, après Bombardier qui supprime 2500 emplois au Québec, voilà Sico qui transfère sa production en Ontario », énumère-t-il. PPG et Sico n’avaient toujours pas fait de commentaire au moment où ces lignes étaient écrites. Les 70 travailleurs de Beauport avaient mis un terme à leur grève générale déclenchée à la mi-avril. Ils avaient accepté en mai les dernières offres patronales dans une proportion de 54,2 %. La nouvelle convention collective ne sera toutefois que d’un an et demi, faisait savoir le Syndicat des employés de Sico. Les employés ne cachent pas que c’est l’incertitude quant au renouvellement du contrat avec Rona, le principal client de Sico, qui est à l’origine de ce contrat de travail plus court qu’à l’habitude.