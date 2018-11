Forte inflation aux États-Unis

Photo: Spencer Platt Getty Images AFP

Washington — Les prix à la consommation ont progressé de 0,3 % en octobre aux États-Unis. L’augmentation a notamment été alimentée par une hausse des prix de l’essence, des voitures d’occasion et du logement, a expliqué mercredi le département du Travail. Sur les 12 derniers mois, l’inflation américaine s’est établie à 2,5 %. La cible idéale de la Réserve fédérale pour l’inflation est de 2 %. À ce niveau, la banque centrale estime que l’inflation stimule les dépenses des consommateurs et la croissance économique sans entraîner de hausses de prix qui pourraient déstabiliser l’économie. Les économistes s’attendent à ce que la Fed hausse ses taux d’intérêt lors de sa rencontre sur la politique monétaire de décembre, pour une quatrième fois cette année. Ces hausses de taux visent à limiter l’inflation et à empêcher la croissance économique de connaître une surchauffe. L’inflation pourrait cependant être plus modérée dans les mois à venir, puisque les prix du pétrole ont reculé récemment et que la valeur du dollar s’est raffermie. L’inflation de base, qui exclut les éléments dont les prix sont plus volatils, comme l’énergie et les aliments frais, s’est établie à 0,2 % en octobre. Cette lecture de l’inflation, que plusieurs économistes considèrent être un meilleur indicateur de l’inflation sous-jacente, s’est établie à 2,1 % sur les 12 derniers mois.