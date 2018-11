SAQ: trois jours de grève à venir

À moins qu’une entente n’intervienne dans les prochaines heures, les 5500 membres du Syndicat des employé-es de magasin et de bureau de la SAQ tiendront une grève de trois jours soit vendredi, samedi et dimanche prochains. « Sans entrer dans les détails de ces discussions qui doivent demeurer à huis clos, il est clair, pour l’équipe de négociation du SEMB-SAQ (CSN), qu’un règlement satisfaisant est à portée de main. Toutefois, le syndicat attend toujours une offre salariale acceptable », peut-on lire dans le communiqué. Le 28 septembre, les membres du syndicat se sont prononcés pour une banque de 18 journées de grève, et ce, dans une proportion de 96 %.