L’excédent de Desjardins en hausse

Le Mouvement Desjardins a fait état mardi d’un excédent avant ristournes de 570 millions pour son troisième trimestre clos le 30 septembre, ce qui représente une baisse de près de 25 % par rapport à la même période l’an dernier. Les résultats du troisième trimestre de l’exercice 2017 comprenaient cependant un gain lié à la vente de Western Financial Group et de Western Life Assurance Company. En excluant cet élément non récurrent, Desjardins a vu son excédent progresser de 14 % par rapport à l’an dernier. Les excédents nets avant ristournes du secteur Particuliers et entreprises ont progressé de 21,4 % à 369 millions au plus récent trimestre, tandis que ceux du secteur Gestion de patrimoine et assurance de personnes ont gagné 43,8 % à 174 millions. En Assurance de dommages, les excédents nets ont chuté de 78 % à 70 millions, ce qui s’explique par la présence du gain lié à la vente des groupes de Western dans les résultats de l’an dernier. En excluant ce gain, les excédents avant ristournes de ce secteur ont progressé de 11 % au plus récent trimestre. La provision pour ristourne aux membres a quant à elle augmenté de 12 millions en regard de celle de l’an dernier, pour atteindre 72 millions au troisième trimestre. Pour les neuf mois, les excédents rajustés avant ristournes atteignent 1,62 milliard, en hausse de 10 % sur les 1,47 milliard des neuf premiers mois de 2017. La provision pour ristourne se chiffrait à 193 millions, contre 135 millions un an plus tôt.