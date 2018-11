Les coupes suscitent du mécontentement, admet le p.-d.g. de Bombardier

L’abolition de 5000 postes annoncée la semaine dernière chez Bombardier cause du mécontentement, a reconnu son président mardi matin en insistant sur le besoin de garder le cap sur l’atteinte de ses objectifs financiers en 2020.

« Oui, c’est difficile et oui, beaucoup de monde n’aime pas ça. Mais le fait est que nous voulons être une organisation de classe mondiale », a dit Alain Bellemare dans le cadre d’une conférence organisée à Toronto par la Banque Scotia.

M. Bellemare, dont l’absence a été remarquée lors d’une rencontre au sommet organisée lundi par le ministre québécois de l’Économie avec l’industrie et le milieu syndical, a même laissé entendre que la réorganisation n’est pas terminée.

Les 5000 postes que Bombardier veut supprimer, dont 2500 se trouvent dans ses établissements au Québec, représentent 7 % de sa main-d’œuvre mondiale. L’entreprise a cédé le contrôle de son programme CSeries à Airbus cet été et souhaite redéployer des ingénieurs vers sa division des avions d’affaires.

Bombardier souhaite se comparer avec les repères de comparaison de l’industrie sur tous les éléments clés, comme le revenu par employé et le bénéfice d’exploitation par employé, a-t-il poursuivi. « Alors, nous allons continuer d’amincir l’entreprise, et en 2020, ça sera une organisation solide, durable et de classe mondiale, qui générera de bonnes marges et une forte croissance interne », a dit M. Bellemare.

Outre la cession du programme CSeries à Airbus, Bombardier a vendu le programme des avions Q400, situé dans la région de Toronto, et tente de remettre son programme d’avions régionaux CRJ, qui a fait sa gloire à une autre époque, sur la voie de la rentabilité. L’entreprise accorde beaucoup d’importance aux avions d’affaires, destinés à des clients fortunés, de même qu’au matériel roulant.

La direction de Bombardier étudie les « options stratégiques » qui pourraient se présenter par rapport au programme CRJ, a-t-elle indiqué dans ses états financiers jeudi dernier. La compagnie en a livré 14 depuis le début de 2018, comparativement à 19 l’an dernier. En guise de comparaison, Bombardier a livré 96 avions d’affaires depuis le début de l’année.

L’entreprise croit que l’élimination de 5000 postes d’ici 12 à 18 mois se traduira par des économies annuelles d’environ 250 millions. Ses objectifs financiers pour 2020 incluent un chiffre d’affaires supérieur à 20 milliards et des flux de trésorerie de 750 millions à 1 milliard par année.