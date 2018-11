Le Vietnam ratifie le PTP

Hanoï — Le Vietnam est devenu lundi le septième pays à ratifier le Partenariat transpacifique (PTP), qui entrera en vigueur cette année malgré le retrait des États-Unis. Ce traité de libre-échange à 11 a été ratifié fin octobre par l’Australie, ce qui a porté le nombre de signataires à plus de la moitié des membres et ouvert la voie à son entrée en vigueur à partir de fin décembre. L’accord a déjà été signé par le Japon, le Canada, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Mexique. Au-delà de la levée des barrières douanières, le traité prévoit la levée d’obstacles non tarifaires, des normes communes pour le commerce électronique et les services financiers et le respect du droit du travail selon l’Organisation internationale du travail. Au Vietnam, où les organisations de travailleurs sont contrôlées par l’État, des syndicats indépendants « pourraient poser certains défis », a déclaré lundi l’analyste Nguyen Van Giau .