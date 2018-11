Tarifs: Trudeau espère un règlement sous peu

Washington — Justin Trudeau espère que le Canada pourra régler d’ici le sommet du G20 son différend tarifaire avec les États-Unis sur l’aluminium et l’acier. Les leaders des pays du G20, dont le premier ministre canadien et le président américain, Donald Trump, se réuniront pour leur rencontre annuelle les 30 novembre et 1er décembre à Buenos Aires. Selon certains médias, les deux pays envisagent aussi de se joindre au Mexique pour une cérémonie de signature célébrant la nouvelle entente remplaçant l’Accord de libre-échange nord-américain. En conférence de presse lundi à Paris, M. Trudeau a soutenu qu’il avait évoqué le différend tarifaire avec M. Trump lors du dîner officiel donné par le président français, Emmanuel Macron, samedi soir à Paris, en marge du 100e anniversaire de l’armistice. Le premier ministre Trudeau a ajouté lundi que les tarifs douaniers américains décrétés par la Maison-Blanche sur les importations d’acier et d’aluminium demeuraient une source de préoccupation pour les Canadiens, mais aussi pour les Américains. Selon certaines personnes proches du dossier, les États-Unis exigeraient maintenant que des quotas soient imposés aux exportations canadiennes, une proposition de départ que rejetterait Ottawa.