Wall Street plonge à la clôture

New York — Wall Street a fortement reculé lundi, affaiblie par la chute de deux membres très influents de la cote : Apple, pour des craintes sur sa croissance future, et Goldman Sachs, pour les suites d’un scandale financier en Malaisie. Le Dow Jones a perdu 2,3 %, à 25 387,18 points. L’indice Nasdaq a abandonné 2,8 %, à 7200,87 points. L’indice élargi S P 500 a cédé 2 % à 2726,22 points. Wall Street, sensible aux évolutions du cours de la Bourse d’Apple, a tremblé lundi alors que l’action du groupe a perdu 5 %. Son fournisseur Lumentum (-33 % ce jour en Bourse), a fait part lundi d’une demande de réduction des livraisons venant d’un de ses principaux clients, sans le nommer. Goldman Sachs a accusé sa pire baisse en une séance depuis sept ans en abandonnant 7,5 %.