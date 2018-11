Fondaction appuie Viandes biologiques de Charlevoix

Fondaction a annoncé un investissement dans Les Viandes biologiques de Charlevoix. Les modalités financières n’ont pas été précisées. « Entreprise familiale fondée en 2001 et située à Saint-Urbain, Les Viandes biologiques de Charlevoix est parmi les plus grands transformateurs et producteurs de viandes biologiques au Québec, peut-on lire dans le communiqué. Comptant actuellement sur une trentaine d’employés, l’entreprise souhaite augmenter ses capacités de production, en particulier à l’aide d’une meilleure performance de ses installations. » Fondaction a notamment évoqué l’incendie survenu il y a un an, forçant une reconstruction rapide des bâtiments abritant la gestation et la maternité, avec des barèmes qui réduisent au maximum les risques d’incident du genre à l’avenir.