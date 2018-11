Aurora Cannabis hausse ses profits

Photo: iStock

Edmonton — Le producteur de marijuana Aurora Cannabis a affiché lundi un bénéfice trimestriel de 104,2 millions, en hausse par rapport à celui de 3,6 millions réalisé à la même période l’an dernier. Le résultat du plus récent trimestre a été stimulé par un gain hors trésorerie latent sur des produits dérivés et des titres négociables. Les revenus de ce qui était le premier trimestre 2019 de l’entreprise ont totalisé 29,7 millions, un chiffre en hausse par rapport à celui de 8,2 millions de la même période l’an dernier. Le prix de vente nette moyen s’est établi à 9,19 $ par gramme au plus récent trimestre, en hausse de 12 % par rapport à l’an dernier, attribuable à une augmentation des ventes d’extraits de cannabis