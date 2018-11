La STM commande 153 voitures de métro AZUR de plus à Bombardier-Alstom

Le consortium Bombardier-Alstom fournira 153 voitures de métro AZUR additionnelles à la Société de transport de Montréal (STM), soit 17 rames de neuf voitures.

La compagnie a précisé par voie de communiqué, lundi, que la valeur du contrat s’élève à 299 millions d’euros, soit 447,7 millions de dollars canadiens.

La part de Bombardier est évaluée à 188 millions d’euros (281 millions $CA) et celle d’Alstom à 112 millions d’euros (167 millions $CA).

La majeure partie de la fabrication et la totalité de l’assemblage final de ces véhicules additionnels se feront à l’usine de Bombardier Transport à La Pocatière, dans le Bas-du-Fleuve. Tout comme dans la première phase du projet, Alstom fournira les bogies et les moteurs, ainsi que les systèmes de contrôle de train, de communication, d’information passagers, et de vidéosurveillance.

Près de 170 employés de Bombardier seront affectés à cette nouvelle commande, qui mettra aussi à contribution 70 employés de l’usine d’Alstom de Sorel-Tracy.

Bombardier-Alstom ajoute qu’« avec 60 % de contenu canadien, cette commande s’appuiera sur un réseau de plusieurs centaines de fournisseurs à travers le Québec ».